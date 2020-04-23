義大利倫巴底大區展開抗體檢測 為解除封城鋪路

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（法新社羅馬23日電） 義大利今天開始在北部疫情重災區展開抗體檢測，尋求2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的免疫相關資訊，協助當局重啟這個已長時間封鎖國家。

倫巴底大區（Lombardy）是義大利疫情重災區，期待從血液檢測中得出的「群體免疫」（herd immunity）科學證據，將有助於這個繁榮工業地區更快且更安全地復工。

首府為米蘭（Milan）的人口稠密倫巴底大區，有將近1.3萬人染疫不治，占義大利死亡總數的一半以上。

雖然德國已展開全國性抗體檢測，芬蘭和英國等國家也宣布將推出抗體檢測計畫，但從這類檢測中獲得的數據是否可靠，仍存在許多問題。

衛生當局說，倫巴底大區每天將進行2萬例檢測。首先接受檢測的是災情最嚴重省分內的醫療工作人員、出現冠狀病毒癥狀的隔離者和他們曾經接觸過的人，以及其他癥狀輕微者。

當局希望在4月29日以後，在更廣大地區推出抗體檢測。

米蘭當局今天開始埋葬數十具冠狀病毒死者遺體，他們的親屬尚未出面領回遺體。

一排排白色小十字架排列在推土機開挖的壕溝內，米蘭副市長柯克（Roberta Cocco）強調，位於米蘭西北部的這個墳場不是亂葬崗。

當首批61名病故者下葬在穆索科（Musocco）公墓時，柯克告訴媒體，這絕對不是亂葬岡，這是專門供過世時很不幸沒有親人在身邊者的長眠地點。

© 2020 AFP