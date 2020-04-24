冠狀病毒疫情期間 非洲瘧疾死亡病例料將倍增

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（法新社日內瓦23日電） 世界衛生組織今天表示，撒哈拉以南非洲取得抗瘧疾驅蟲蚊帳與藥物的管道，可能會因為新型冠狀病毒疫情嚴重中斷，警告如果沒有趕緊加強因應，瘧疾死亡病例可能倍增。

全球近95%的瘧疾感染與死亡病例出現在撒哈拉以南非洲，世界衛生組織（WHO）呼籲現在開始分配瘧疾防治工具，在新型冠狀病毒病例增加前超前部署。

世衛引用新的模型分析警告：「使用驅蟲蚊帳運動與抗瘧疾藥物取得管道如果嚴重中斷，撒哈拉以南非洲今年的瘧疾死亡病例將比2018年多出一倍。」

世衛強調，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情在全球造成超過18萬人死亡與超過260萬人感染，撒哈拉以南非洲目前通報的病例相對較少。

但世衛說，病毒正快速擴散，且他們早已警告，此區的衛生體系脆弱，病例增加可能導致醫院不堪負荷。

世衛表示：「這代表撒哈拉以南非洲國家現在還有關鍵的機會，可將瘧疾防治工作受到干擾的可能性降到最低，在這個COVID-19疫情階段拯救人命。」

世衛非洲地區主管莫耶提（Matshidiso Rebecca Moeti）說，現在不行動將面臨嚴重後果。

© 2020 AFP