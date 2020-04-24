大公司搶小企業紓困貸款挨轟 美下令2周內歸還

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（法新社紐約23日電） 美國政府針對小型企業推出抗疫紓困貸款計畫，卻有不少大型業者申請獲准，引發社會嘩然。當局今天緊縮這項緊急紓困計畫的規定，並給大型連鎖業者兩周時間歸還到手的貸款。

美國財政部公布這項緊急紓困貸款計畫的最新指導方針，當中表示，依據「薪資保護貸款計畫」（Paycheck Protection Program, PPP）不當取得貸款的企業，必須在5月7日以前返還給美國小型企業署（Small Business Administration）。

這項紓困計畫原本目的在提供救命金給小型家族自營企業及員工，卻遭大型連鎖業者利用，取得數以百萬美元計的貸款，其中不乏股票上市公司，計畫金額短短兩周就被申請一空。

財政部在更新版指導方針中表示，紓困貸款計畫的申請者「必須以誠信證明它的（薪資保護貸款計畫）申請是必要的」。

指導方針提到：「一家擁有相當規模市值且有管道在資本市場籌資的上市公司，不太可能以誠實信用提供所需證明，這類公司應準備好向小型企業署出示證明的依據。」

美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）21日警告，利用這項紓困計畫漏洞申請貸款的公司將面臨「後果」。

© 2020 AFP