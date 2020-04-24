大哥染疫病逝 華倫遺憾：臨終沒有家人陪

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（法新社華盛頓23日電） 美國民主黨籍前總統參選人華倫（Elizabeth Warren）今天表示，她的大哥罹患2019 冠狀病毒疾病（COVID-19），已撒手人寰。

華倫對大哥赫林（Don Reed Herring）病逝感到萬分遺憾，因為大哥臨終時，家人無法在旁陪伴，甚至沒有喪禮。

根據美國媒體，86歲的赫林約3周前采檢2019冠狀病毒疾病驗出陽性反應，21日晚間在奧克拉荷馬州辭世。

根據華倫推文內容，赫林19歲那年加入美國空軍，職涯幾乎都在從軍，也曾打過越戰。

華倫推文寫道：「得知沒有家人握着他的手，或再說一次『我愛你』，我們這些深愛他的人也無法舉行喪禮讓彼此緊緊相依，真的很難受。」

「他風趣迷人，是個天生的領導者。」

全球許多人都和華倫有着相同遭遇：他們的家人罹患2019冠狀病毒疾病，卻無法在家人臨終時陪侍病榻，或因為擔心傳染，無法舉行像樣的喪禮來為摯愛送終。

70歲的華倫在民主黨總統初選中聲勢一度領先，後來因為支持率持續低迷，上個月宣布退出初選。

先前未曾提及大哥健康情況的華倫，曾批評總統川普對這波疫情危機的因應作為。（譯者：李佩珊/核稿：楊昭彥）

© 2020 AFP