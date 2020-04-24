女性買太久應改派男性購物？大阪市長防疫建議挨批

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（法新社東京24日電） 日本大阪市長松井一郎建議在疫情期間派男性外出購買日用品，因為女性買東西優柔寡斷，「花的時間很長」。此言一出隨即引發批評聲浪。

鑒於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情升溫，日本先前宣布進入緊急狀態，部分地區居民被要求少外出購物，家中指派一人採買生活必需品即可，以減少人群接觸。

共同社報導，56歲的松井一郎昨天告訴媒體，男性應負責買東西，因為女性會「買很久，她們會逛來逛去，猶豫東猶豫西」。

他還說：「告訴男性要買什麼，他們會拿了就走，因此我認為，最好由他們外出購物，可減少人群接觸。」

面對記者質疑，松井一郎承認他的話可能會被視為跟不上時代，但他也說，他家中的狀況確實是如此。

松井一郎此話一出，引髮網友嚴厲批評。有推特用戶指控他「不尊重女性，也不尊重男性」，還有人說他的言論「充滿對女性的偏見」，並說「也有男性優柔寡斷，女性敏捷果決」。

另一名推特用戶說：「他認為大家都喜歡花時間買東西嗎？他們是在思考菜單和價格。」

不過也有一些人支持松井一郎的看法。

有網友說：「沒錯，年長的太太們尤其愛聊天，根本不是在買東西。」

© 2020 AFP