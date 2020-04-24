法國科學家：尼古丁可能有助降低COVID-19感染風險

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（法新社巴黎23日電） 法國研究人員指出，尼古丁可能可以保護人們避免感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19），打算進一步執行臨床實驗來研究這種物質是否能用來預防或治療這種致命疾病。

研究人員在巴黎一座頂尖醫院檢視343名2019冠狀病毒疾病患者，以及139名染疫的輕症患者。

研究人員發現，相較法國總人口吸菸率約35%，這些患者中吸菸的人數很少。

研究共同作者、內科專家阿穆拉（Zahir Amoura）說：「這些人中僅5%為吸菸者。」

這項研究呼應了上個月刊登在「新英格蘭醫學期刊」（New England Journal of Medicine）的類似研究，內容指出中國1000名感染者中12.6%為吸菸者。根據世界衛生組織（WHO），這個數字遠低於中國總人口約佔26%的經常吸菸人口。

根據研究共同作者、法國巴斯德研究所（Pasteur Institut）着名神經生物學家尚居（Jean-Pierre Changeux），這項研究的理論在於，尼古丁能附着在細胞受體上，進而阻擋病毒進入細胞或擴散全身。

研究人員正在等待法國衛生當局核准，以執行進一步臨床實驗。

他們打算在一開始執行研究的巴黎硝石庫慈善醫院（Pitie-Salpetriere）醫療人員身上黏貼尼古丁貼片，來看看尼古丁貼片是否能幫助他們避免染病。

阿穆拉表示，他們也已申請要在住院患者和加護病房重症患者身上使用這些尼古丁貼片，看看能否減輕患者癥狀。

研究人員正在深入研究尼古丁是否有助預防體內發生「細胞激素風暴」（cytokine storms），也就是身體免疫系統出現快速過度反應，科學家認為這種現象是造成2019冠狀病毒疾病患者死亡的重要因素之一。

不過由於還須執行進一步研究，專家不建議民眾學習吸菸，或使用尼古丁貼片作為防疫措施。（譯者：李佩珊/核稿：陳昱婷）

© 2020 AFP