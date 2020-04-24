無法想像的悲劇 歐洲染疫死亡人數照護機構佔5成

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（法新社哥本哈根23日電） 世界衛生組織（WHO）今天表示，這波全球2019冠狀病毒疾病疫情，歐洲長期照護機構發生「無法想像的人類悲劇」，歐洲部分國家染疫不治人數中，照護中心的長者占高達5成。

世衛歐洲區主任克魯格（Hans Kluge）表示，這種情況令人「深為憂心」。

克魯格在每周例行記者會上表示，歐洲部分國家的預估數據顯示，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）死亡病例中「高達5成」是住在長期照護機構的長者。

根據WHO提供法新社的數據，截至4月13日止，愛爾蘭444起死亡病例中，有245起和長照機構有關，比例達55.2%。

截至4月15日止，法國染疫病故人數中，49.4%和照護中心有關，比利時截至4月16日的4857起死亡病例中，照護中心即佔49.1%。

英國最大的代表性長照機構Care England上周表示，根據4月1日以來的部分死亡率估算，英國照護中心恐有高達7500人死於2019冠狀病毒疾病，這個數據是官方預估數字的5倍。

國際長照政策網（International Long-Term Care Policy Network）17日表示，媒體根據官方消息來源的報導顯示，葡萄牙和西班牙長照機構占染疫死亡病例分別為33%和53%。

克魯格強調，長期照護機構的運作方式「亟需重新思考和調整」。其中包括優先篩檢，並在通報首批病例前，就成立專門處理2019冠狀病毒疾病病患的單位。

克魯格說：「倘若受到妥善照顧，即使本身罹患多種慢性病、身體贏弱的長者也可能康復。」

他說，長照機構的工作人員「經常短缺，薪資不高和沒有保障」，並且欠缺可以保護他們及他們所照顧對象的裝備。照護中心的長者容易受到病毒的攻擊。照護機構必須要有一套感染管控計畫。

世衛公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）22日表示，各國也必須找到方法保護年長者，而不是讓他們孤立無援。

「住在照護機構內的許許多多長者，即使在最好的情況下也是獨自一個人，對他們來說，過去幾周成了恐怖的試煉，不但被進一步隔離，還得時時面臨染疫的威脅。」

萊恩指出，長期照護機構必須「非常迅速地」作出反應，在出現感染的第一個跡象時，消滅這種疾病，並強調需要充足的人員配備，以及提供護理人員適當的培訓。

© 2020 AFP