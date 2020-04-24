疫情擠壓開發中國家資源 兒童與產婦死亡率將增

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社巴黎23日電） 全球融資基金（Global Financing Facility）今天警告，將開發中國家稀少的健保資源，轉移到迅速擴散的冠狀病毒疫情，年底前可能導致兒童與產婦死亡率增加45%。

「刺胳針全球衛生」（The Lancet Global Health）期刊審查的一篇研究報告指出，除非非洲、亞洲與拉丁美洲較貧窮的國家快速獲得藥物、醫療氧氣、防護裝備與現場支援，開發中國家未來6個月可能會有120萬名兒童與5萬7000名母親死亡。

世界銀行（World Bank）衛生、營養和人口問題全球主任培特（Muhammad Ali Pate）說，新型冠狀病毒疫情「可能會扭轉數十年來取得的進展」。

同時擔任全球融資基金主任的培特在交給同儕審查的初稿中寫道：「如果例行健保服務因為不可避免的突發事件、衛生系統崩潰或有意選擇因應疫情而中斷，兒童與產婦死亡率將很嚴重。」

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情肆虐，全球確診病例超過270萬，雖然歐洲與北美洲受到最嚴重衝擊，累計逾200萬人感染，但各國實施的封城措施奏效，在病毒於其他地方加速蔓延，歐美疫情已減緩下來。

世界衛生組織（WHO）本周通報，在截至4月21日的一周內，非洲確診病例攀升43%，死亡病例增加38%。在非洲爆發疫情的45個國家中，確診病例累計1萬5394起，死亡病例達716起，致死率為近5%。

聯合國兒童基金會（UNICEF）全球衛生主任皮特森（Stefan Peterson）說：「全球各地的COVID-19病例增加時，孕婦與兒童的存活率會因為健保體繫緊綳而承受很大的風險。」

專家說，為了緩和疫情衝擊，加強鄉下診所到城市醫院等現有設施，以及運送防疫物資的機會窗口僅剩下幾周到幾個月。

全球疫苗聯盟（Global Vaccine Alliance）執行長柏克利（Seth Berkley）指出，「在COVID-19疫情因應與復原期間」，主要目標之一必須是「保護拯救性命的例行疫苗接種計畫」，包括針對麻疹、流行性腮腺炎、傷寒、白喉與另12種可預防疾病。

全球融資基金是獲世界銀行支持的財團，由富裕和開發中國家與慈善家組成，致力於協助確保全球婦女和兒童獲得健康與營養。（譯者：張曉雯/核稿：陳政一）

© 2020 AFP