疫情衝擊經濟數據疲軟 亞股多收黑

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社香港24日電） 近日公布的一連串經濟數據疲軟，加上有報導指出，抗冠狀病毒藥物「瑞德西韋」（remdesivir）在首次隨機臨床試驗失敗，亞洲股市今天收盤大多下跌。

由於許多國家實施嚴厲封鎖措施，部分地區2019冠狀病毒疾病（COVID-19）感染率和死亡率出現下滑跡象。與此同時，外界開始更全面了解經濟受疫情影響的程度。

許多國家衡量製造業和服務業活動的採購經理人指數（PMI）不是創數十年來新低，就是跌至歷史低點，凸顯各國政府在避免大規模嚴重經濟衰退時，所面臨的巨大挑戰。

美國上周新增440萬名勞工申請失業給付，5周內共有超過2600萬人遞件。

另外，「金融時報」（Financial Times）報導，美國生物制藥商吉立亞醫藥公司（Gilead Sciences Inc）針對抗冠狀病毒藥物「瑞德西韋」在首次隨機臨床試驗失敗。部分分析指出，「瑞德西韋」有望成為抗疫救星。

吉立亞醫藥公司表示，仍在等待多項試驗測試「瑞德西韋」的結果。上述消息打擊投資人信心，引發華爾街股市湧現賣壓潮，美股3大指數昨天幾乎以平盤作收。

亞股跟隨美股走勢多收黑。東京股市日經225指數終場下跌0.86%，收19262.00點。香港恆生指數下跌0.61%，收23831.33點。

上海綜合指數重挫1.06%，收2808.53點。深圳綜合指數下挫1.48%，收1736.93點。台北股市下跌0.18%。首爾股市下挫1.34%。新加坡股市下挫0.95%。威靈頓、雅加達和馬尼拉股市也全數收黑。

但雪梨股市收漲0.49%。（譯者：李宛諭/核稿：陳昱婷）

© 2020 AFP