蓬佩奧：中國可能11月就知新型冠狀病毒傳人

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（法新社華盛頓23日電） 美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天表示，中國可能早在去年11月就知道有新型冠狀病毒，重申北京做法不透明的指控。

蓬佩奧在保守派電台主持人歐康納（Larry O'Connor）訪問中說：「大家會想起來，中國政府或許早在11月就知道有首波病例，但肯定在12月中旬前就已知情。」

蓬佩奧說：「他們很慢才向世人確認此事，包括世界衛生組織（WHO）。」

蓬佩奧表示，美國仍希望中國提供更多資訊，包括在中國湖北省武漢市測到的SARS-CoV-2病毒原始樣本。引發2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的病毒被命名為SARS-CoV-2。

蓬佩奧說：「保持透明的問題很重要，這不僅是歷史事件，以助了解11月、12月和1月發生的情況，甚至到了今日也很重要。」

「這仍在影響我們美國很多人的性命，說真的，攸關全世界。」

中國起初嚴守病毒資訊，並且拘留披露疫情的吹哨人。官方首度承認出現病例是在去年12月31日，當時武漢有關當局才通報不明肺炎病例，而這波疫情之後演變為全球流行病。

世衛突發衛生事件規畫執行主任萊恩（Michael Ryan）表示，世衛1月4日已透過推特首度談到武漢的情況，隔天就對所有會員國提供「詳細資訊」。

美國總統川普政府近來嚴厲批評中國和世衛，歸咎他們沒有遏阻疫情，導致全球超過19萬人喪命。

批評人士認為，川普本身處理疫情不當，將矛頭指向中國和世衛是想轉移焦點。川普1月曾吹噓「我們完全掌控」疫情，但之後美國疫情升溫，將近5萬人病故，是全球死亡病例最多的國家。

蓬佩奧先前未排除病毒起源於武漢實驗室的說法，並要求讓國際團隊進入調查。

中國駁斥相關指控。先前中國科學家曾說，病毒大概是從武漢一處宰殺野味的市場傳到人類身上。

© 2020 AFP