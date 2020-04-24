齋月遇上新冠肺炎 防疫與信仰孰輕孰重看法不一

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（法新社雅加達24日電） 受新冠肺炎疫情影響，全球穆斯林今天在防疫限制措施下展開齋月，有信徒對於不能前往清真寺禱告表示諒解，但部分國家的伊斯蘭宗教組織對防疫影響齋月活動持反對態度。

今年的齋月，許多穆斯林為主的國家因應疫情，在為期一個月的齋月期間祭出廣泛限制措施，包括禁止在清真寺祈禱，也不能在黃昏時與親友群聚一起吃「開齋飯」。

穆斯林大國印尼的國家宗教組織號召信徒待在家，印尼家庭主婦法梅拉（Fitria Famela）說：「不能去清真寺，好失望，但又能如何呢，世界不一樣了。」

亞洲擁有近10億的穆斯林人口，但一些亞洲宗教領袖認為當局對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）擴散的風險恐懼過甚。

印尼民風保守的亞齊省（Aceh）最高伊斯蘭組織公開反對國家這項「待在家」的要求，數千名信徒昨天在亞齊省省會大亞齊（Banda Aceh）出席晚禱，儘管人群比平常少。

參加者瑞斯基亞（Cut Fitrah Riskiah）說：「我不擔心，因為我有戴口罩以及保持距離。」

亞洲各地近幾周來的感染潮，凸顯大規模宗教聚會的威脅，這些感染潮分別與馬來西亞、巴基斯坦和印度的大量伊斯蘭教徒聚會有關。

世界衛生組織（WHO）已經呼籲暫停齋月活動，限縮暴露風險。

但在孟加拉，神職人員也反對會讓前往清真寺人數減少的防疫作為；巴基斯坦的清真寺在齋月前夕擠滿人，而且信徒們並肩坐着，不太注意社交距離。

馬來西亞民風保守的吉蘭丹州（Kelantan）最高伊斯蘭教長莫哈末蘇克里（Mohamad Shukri Mohamad）計畫取消公開聚禱以及家庭聚餐，即使這樣做會讓他無法與6名子女與18名孫子見面。

莫哈末蘇克里說：「這是我人生中第一次無法去清真寺。但我只能接受與遵守社交距離規定，以確保性命安全。」

穆斯林在開齋前會前往齋月市集購買在地美食，但前往齋月市集也被禁止。馬來西亞人只能轉而在所謂的「e市集」上點菜外送到府。

鄰國印尼由於擔心數以百萬計人在齋月將結束時返鄉或返回祖居地，導致新冠肺炎病例激增，已禁止民眾返鄉過開齋節。印尼人口約2億6000萬人。

雅加達居民費柏禮安（Erik Febrian）說，在齋月結束與父母見面前，他僅能透過電腦與遠在外地的雙親保持聯繫。「拜科技之賜，齋月期間我每天可以和雙親影像通話，留意他們的健康。」

© 2020 AFP