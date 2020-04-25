加拿大警公布槍擊細節 兇嫌疑因女友逃跑怒開殺戒

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社渥太華24日電） 加拿大警方今天說，國內近代史上最嚴重的大規模槍擊事件疑似始於兇嫌對女友施暴，由於女方逃跑，兇嫌可能因此受到刺激，於是開槍濫殺22人。

加拿大皇家騎警（RCMP）警司康貝爾（Darren Campbell）在記者會上描述追捕槍手13小時的過程，並說槍手動機仍在調查中。這一系列發生在18日及19日的槍擊案也造成3人受傷。

受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響，加拿大各地民眾無法公開聚會，因此舉行線上守夜活動，悼念槍擊案罹難者。

康貝爾表示，兇嫌曾毆打女友，女方逃跑後躲到附近樹林，後來報警宣稱兇嫌身穿巡警制服，並開着一輛假警車，這「很可能是觸發後面一連串事件的導火線」。

康貝爾說，「這是重大攻擊案件」，還說女方逃跑可能進一步激怒兇嫌。

兇嫌是51歲的假牙技師沃特曼（Gabriel Wortman），警方先前僅稱呼他的女友為協助調查的「關鍵證人」。沃特曼犯下槍擊及縱火案約9小時後，他的女友才於19日清晨現身。

第一波槍擊案於18日深夜在諾瓦斯科細亞省（Nova Scotia）濱海農村社區波塔皮克（Portapique）爆發。警方曾拉起封鎖線試圖逮捕沃特曼，但康貝爾表示，沃特曼當時可能在深夜開車穿越田野，或假扮成皇家騎警悄悄通過路障，逃離人煙稀少的波塔皮克。

沃特曼在逃亡途中又犯下兩波槍擊案，包括飛車經過殺害一名女性路人，及攔下兩名駕駛人後射殺，另縱火焚毀多人房屋，19日中午才在距離波塔皮克約92公里處的恩菲爾德（Enfield）一座加油站被警方擊斃。

回顧案發時間軸，康貝爾承認，第一波槍擊發生後有一段很長時間沒能掌握沃特曼行蹤。

警方為了在波塔皮克泥土路和灌木林里的搜索及隨後的緝捕行動，共出動25個小組，包括警犬隊和一架直升機。警方表示，沃特曼偽裝成警察，使得追捕行動更加複雜。

© 2020 AFP