川普向宏都拉斯4等國出售呼吸器對抗疫情

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（法新社華盛頓24日電） 川普政府今天表示，將把呼吸器販售給至少4個開發中國家，以協助他們對抗冠狀病毒，稱美國的需求即將滿足。

美國總統川普說，他與印尼、厄瓜多、薩爾瓦多和宏都拉斯的總統通話，承諾美國將運送重要的醫療設備。

川普在推特提及他跟厄瓜多總統莫雷諾（Lenin Moreno）之間的談話，寫道：「我們將向他們運送亟需的呼吸器，我們最近製造了許多，將以其他方式協助他們對抗疫情。」

厄瓜多疫情升溫，內政部長羅莫（Maria Paulo Pomo）今天說，政府公布一批采檢結果後，確診病例增加一倍多，累計2萬2719例，死亡病例達576例。

美國駐拉丁美洲最高外交官柯札克（Michael Kozak）證實美國將出售呼吸器。他向記者說：「我們的需求滿足，可以再度成為出口國。

他說：「我認為，現在很多情況是這些國家想買，不是要求我們提供金援。」但他又說，一些國家可能會使用美國的援助採購物資。

川普在推文中讚賞宏都拉斯與薩爾瓦多協助阻止移民前往美國。瓜地馬拉也是美國移民的主要來源，但受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響，暫停接受自美國遣返的公民。

川普沒有在呼吸器推文中提到瓜地馬拉，柯札克說瓜地馬拉沒有受到懲罰。他說：「合作遣返移民與販售呼吸器之間沒有不好的關聯，我們只是試圖把藥物與醫療物資運給需要的人。」（譯者：張曉雯/核稿：陳昱婷）

© 2020 AFP