法網傳出再度延期 可能9月27日開賽

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（法新社巴黎24日電） 法國網球公開賽主辦單位因未與其他網球協會商議即單方面決定將賽事延至9月20日開打，而遭批評。今天有媒體報導，法網主辦單位可能會把比賽再延期一周開打。

法國「巴黎人日報」（Le Parisien）報導，法網現在可能在9月27日開始比賽，而不是9月20日。

法國網球協會（French Tennis Federation）拒絕證實這則報導，但發表聲明說：「法國網球協會正與世界職業網球協會（ATP）、世界女子職業網球協會（WTA ）和國際網球總會（ITF）聯繫，並等候他們確定賽程。」

3月中旬，法國因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）大流行疫情而準備要實施行動限制令，當時法國網球協會宣布，原訂5月24日至6月7日舉行的法網，將延期到9月20日至10月4日舉行。

如果法網賽事真的延到9月27日開打，將是在美國網球公開賽閉幕兩周之後。目前美網賽事預定9月13日結束。

原訂6月29日至7月12日舉行的溫布頓網球錦標賽已經取消，這是第二次世界大戰以來溫網賽事首度取消。（譯者：陳彥鈞/核稿：張佑之）

© 2020 AFP