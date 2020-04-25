美航艦艦長為官兵請命遭解職 國會及海軍籲復職

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（法新社華盛頓24日電） 美國國防部長艾斯培今天檢視一項針對羅斯福號航空母艦上發生新型冠狀病毒群聚感染的調查結果。原為艦長的克勞齊上校為官兵安全請命而遭解職，但希望他復職的呼聲漸高。

國防部發言人霍夫曼（Jonathan Hoffman）表示，艾斯培（Mark Esper）已收到海軍最高官員關於這項調查的最新口頭報告，正等待書面報告，在此之前不會做出任何決定。

但新聞媒體報導，海軍部代理部長麥佛遜（James McPherson）及海軍軍令部長吉爾迪上將（Michael Gilday）已建議讓克勞齊（Brett Crozier）復職。

羅斯福號航空母艦（USS Theodore Roosevelt）爆發2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，克勞齊於3月30日撰寫電子郵件給海軍高層，要求儘快採取靠港疏散及消毒等行動，以免疫情在艦上4800名官兵之間擴大。

4月1日，艦上已有近100人感染，海軍部開始疏散艦上官兵，但隔天，時任海軍部代理部長莫德里（Thomas Modly）就決定讓克勞齊去職，理由是他破壞指揮系統，暴露了美國國防兵力的弱點。

莫德里當時說，克勞齊「在危機中的判斷力極差」，製造了「不必要」的恐慌。數日後，莫德里自己因處理此事不當而辭職。

後來，艦上全體官兵接受采檢，發現有840人呈病毒陽性反應，包括克勞齊，其中數人住院、一人病故。

在國會，一些議員主張讓克勞齊回艦上擔任原職，給予艾斯培的壓力越來越大。

聯邦眾議院軍事委員會（House Armed Services Committee）主席史密斯（Adam Smith）在聲明中表示：「即使克勞齊上校在這場公衛危機之初，在羅斯福號上的行動既激烈又不完美，很明顯的是他這麼做只是要保護全體官兵。」

史密斯說：「在這種危機時期，克勞齊上校正是我們海軍官兵需要的人：一名能激發信心的領袖。」

© 2020 AFP