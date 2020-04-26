伊朗武器禁運期限將屆 美籲持續制裁

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（法新社華盛頓25日電） 美國國務卿蓬佩奧今天以伊朗近日發射軍用衛星一事，呼籲聯合國展延原訂今年10月解除的伊朗武器禁運規定。

多國2015年共同簽訂的伊朗核子協議中，明定伊朗武器禁運規定於2020年10月解除，不過美國在總統川普令下，於2018年片面退出協議。

蓬佩奧（Mike Pompeo）今天透過聲明表示：「世界最主要的恐怖主義資助國、最主要的反猶國，不應獲准買賣常規武器。」

蓬佩奧說，伊朗22日宣布首枚軍用衛星成功進入軌道，證明伊朗太空計畫「既不和平，也非全然民用」，與其長久以來的主張背道而馳。

蓬佩奧表示，發射這枚名為「諾爾」（Nour，波斯文有「光」之意）衛星所運用的技術，與發射洲際彈道飛彈所需技術兼容。

蓬佩奧說：「所有愛好和平的國家都必須抵制伊朗發展彈道飛彈力相關技術，約束伊朗危險的飛彈計畫。」

他還呼籲歐洲聯盟（EU）「制裁從事伊朗飛彈計畫的個人和實體」。

美國與伊朗關係日益緊張，上周華府指控宿敵德黑蘭在波灣騷擾美艦，總統川普22日在推特上放話，「指示美國海軍擊毀所有在海上騷擾我方船艦的伊朗炮艇」。

當初宣布成功發射衛星的伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）則回應，若伊朗船隻在波斯灣安全受到威脅，德黑蘭將不惜摧毀美國軍艦。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP