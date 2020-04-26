全球新冠肺炎死亡人數破20萬 確診逾290萬

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（法新社巴黎26日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至台北時間今天晚間7時，全球2019冠狀病毒疾病（COVID-19）死亡病例已增至20萬2994例，確診逾290萬2450例。

疫情已擴散至193個國家及地區。全球290萬餘確診病例中，至少79萬1700人已康復。

法新社搜集各國當局與世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計。但上述數字恐只反映實際感染總數的一部分，因許多國家只檢測嚴重病例。

美國目前處於全球疫情中心，境內有5萬3934人不治，確診達93萬9249例。

義大利則是全球疫情第2嚴重國家，境內累計2萬6384人病故，確診達19萬5351例。

疫情重災國還包含西班牙（2萬3190死、22萬6629例確診）、法國（2萬2614死，16萬1488例確診）和英國（2萬319死，14萬8377例確診）。

中國（不含港澳）境內目前通報4632死和8萬2827例確診。

到目前為止，歐洲累計確診136萬7124例，12萬2846死；美國和加拿大累計確診98萬4280例，5萬6450死；亞洲累計確診19萬9558例，7958死；中東累計確診15萬2033例，6286死；拉丁美洲和加勒比海地區累計確診16萬1109例，7967死；非洲累計確診3萬341例，1379死；大洋洲累計確診8013例，108死。（譯者：陳政一）

© 2020 AFP