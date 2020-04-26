全球確診逼近300萬例 各國紛準備鬆綁禁令

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（法新社馬德里26日電） 西班牙兒童今天睽違6周後首度獲准踏出家門；各國也準備鬆綁封鎖措施，重新開放備受疫情衝擊的經濟。值此之際，全球2019冠狀病毒疾病確診人數正逼近300萬大關。

各國政府為了防堵2019冠狀病毒疾病（COVID-19）而祭出禁足令，導致全球超過半數人口受困室內好幾周。目前法國、義大利、美國等政府，正準備部分解禁限制令。

然而根據法新社統計，全球確診案例已突破290萬人，自4月10日以來不治人數翻倍，截至今天累計已逼近20萬3000人死亡，其中逾半死亡案例出現在歐洲。

現在西方國家的單日死亡人數似乎趨於平穩，甚至是下降，但許多地方極度憂心解除行動限制令後，會出現另一波疫情高峰。

在世界衛生組織（WHO）警告康復者可能無法對病毒免疫之際，各國政府計畫緩慢鬆綁封鎖令，避免一舉回歸正常生活後產生疫情複發的風險。

西班牙當局今天就實施新規定，允許兒童每天上午9時至晚間9時踏出家門1次，但離家不能超過1公里遠。孩子們今天是自3月14日以來首度出門，首都馬德里街上可看到兒童騎乘腳踏車和滑板車，一些幼童戴着小小的口罩手套。

義大利當局今天表示9月學校將恢復上課，許多企業可於下周恢復營業。比利時政府也說，學校與企業5月中起將恢復上課與營業。

法國當局預計28日宣布鬆綁細節，德國本周稍早已開始讓部分商家重新開張。

沙烏地阿拉伯今天表示將部分解除24小時禁足令，允許商場和零售業者在特定時段開門，但穆斯林聖城麥加（Mecca）將維持全天候封鎖。

美國喬治亞州則是不顧最高疾病專家的建議，允許理髮業者、保齡球館等數千商家恢復營業。

美國總統川普已多次表示，他希望讓這個全球最大經濟體的企業恢復營運，但醫療顧問警告不應太早或太快解封。

© 2020 AFP