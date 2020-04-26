孩子停課在家做什麼 米蘭9歲男童設計電玩戰病毒

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（法新社米蘭25日電） 大多數9歲男孩在疫情期間被關在家裡，抗拒各種不同的遠距學習，義大利米蘭男孩達杜瑞（Lupo Daturi）則是設計一種線上遊戲，虛擬對抗2019冠狀病毒疾病。

這名小學4年級的學童家住米蘭郊區，他利用疫情期間創造一款電子遊戲和朋友一起玩。米蘭自3月8日起實施封城，居民生活作息必須遵守禁足令。

達杜瑞說：「因為2019冠狀病毒疾病，我必須暫停以前所做的各種運動。」

他說：「我不能滑雪、游泳、練空手道等，甚至不能和我的小狗一起到池塘邊玩，我就在室內踩踏健身腳踏車。」

達杜瑞下載了一些線上教學課程，準備打造他的線上遊戲「Cerba-20」。

達杜瑞的遊戲和典型電玩沒有兩樣，都是使用雷射槍「尋找與摧毀」目標，不同的是，達杜瑞把玩家設定為Cerba-20太空船艦長角色，而敵人就是2019冠狀病毒疾病（COVID-19）。

達杜瑞的父親說：「達杜瑞的老師們也要求他設計一些有用的東西，而不只是遊戲而已。」

孩子們在疫情管制期間沉迷電玩，許多父母可能會擔心達杜瑞設計電玩的新興趣，但達杜瑞當律師的母親並不擔心。

達杜瑞的媽媽桑波尼（Francesca Zambonin）指出：「我並不擔心，因為我的兒子不是書獃子。」這位44歲母親只是「感到高興，因為達杜瑞熱衷對自己有益的事情。」

桑波尼說：「達杜瑞發明一個遊戲而爆紅，這件事讓我很開心，因為這會激勵他去做更多的事。」（譯者：紀錦玲/核稿：嚴思祺）

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