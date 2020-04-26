巴基斯坦疫情升溫 總理醫界防疫不同調

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（法新社伊斯蘭馬巴德25日電） 巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情的方式蒙受不小壓力；他曾因為表示巴基斯坦無力負擔他國實施的全面性封鎖措施，而引發混亂。

伊姆蘭汗自己的衛生特別顧問麥薩（Zafar Mirza）譴責群眾在齋戒月揭幕這天趕往市集的行為，並懇請民眾留在家中。

他告訴記者：「巴基斯坦目前處於關鍵期，如果不採取預防措施，這種疾病將迅速擴散。」

然而許多民眾仍把專家建議當耳邊風。27歲青年穆尼卜汗（Muneeb Khan）在藥局購物時向法新社表示，自己已經受夠了口罩和手套：「我們還要戴多久？我已經厭倦了，現在都看心情，有時戴，有時不戴。」

首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）清真寺現場朝拜者人群較往年齋戒月首日要少，但其他地方的清真寺普遍忽視維持社交距離的原則，以及年長者不得進入清真寺的禁令。

巴基斯坦醫療系統原本就很緊繃，如今壓力漸增，醫界一再呼籲政府實施全面封鎖措施。

巴基斯坦迄今記錄到逾1萬2000例冠狀病毒確診病例，256例病歿，但由於采檢有限，實際確診和死亡人數據信恐遠高出官方數字。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP