法國5月漸次鬆綁管制令 兼顧經濟與防疫兩難

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（法新社巴黎25日電） 法國總理菲力普（Edouard Philippe）將在28日提出全國性防疫管制措施鬆綁策略。

總理辦公室告訴法新社，菲力普將在國民議會（National Assembly）宣布這項計畫，緊接着由議員進行辯論與表決。另外，28日也預定公布一款手機App軟體，用來追蹤確診患者的接觸史。

解除管制措施將從5月11日起，在17個地點優先實施，之後漸擴大至全國各地。

鬆綁措施包括學校複課、公司行號復工、大眾運輸系統恢復正常，維持口罩與消毒水供應，實施采檢政策，和對高齡者的協助。

十多位部會首長將於27日與地方當局代表們一起協商，討論不同方案選項。

法國自3月17日以來實施防疫管制，政府也面臨平衡措施兩難，既要重振經濟，又得避免疫情死灰復燃。

根據法國公眾意見機構Ifop為「星期日報」（Journal du Dimanche）所作調查，只有39%的法國民眾對政府有效處理疫情的能力具有信心，比上周的調查結果還低了7個百分點。

根據官方今晚公布數字，自2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情3月爆發以來，在法國已累計奪走2萬2614人性命，過去24小時新增369人不治，在醫院中病亡的人數已有明顯降低。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP