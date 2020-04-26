無視疫情 巴基斯坦民眾齋戒月湧入清真寺

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（法新社伊斯蘭馬巴德25日電） 巴基斯坦今天慶祝伊斯蘭教齋戒月（Ramadan）揭開序幕，群眾無視當局因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例增加而呼籲民眾留在家中的建議，紛紛湧進清真寺和市集。

總理伊姆蘭汗（Imran Khan）因應疫情的方式蒙受不小壓力；他曾因為表示巴基斯坦無力負擔他國實施的全面性封鎖措施，而引發混亂。

他的政府同時屈服於宗教壓力，允許民眾齋戒月期間在清真寺進行每日例行祈禱和晚間聚眾活動，但部分保護措施仍會到位。

巴基斯坦勢力龐大的軍隊則是不甩伊姆蘭汗的領導地位，昨天警告民眾「未來15天是關鍵」，呼籲大家在家祈禱。

不過軍方的警告遭全國民眾當成耳邊風。巴基斯坦人口約2億1500萬人，民眾往往多代同堂居住在狹小擁擠的空間。

毗鄰首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）的駐軍城市拉瓦爾品第（Rawalpindi），當地熱門市集擠滿數以千計的購物民眾，為晚間慶祝一天的齋戒結束的開齋飯採買食物，有些人並未佩戴任何防護裝備。

類似的場景也出現在西北部城市白夏瓦（Peshawar ）和東部城市拉合爾（Lahore）。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP