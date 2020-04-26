紀念解放日 義大利人窗檯齊唱反法西斯歌曲

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（法新社羅馬25日電） 義大利首都羅馬市民因防疫封城必須待在家中，他們今天紛紛從自家窗口高唱反法西斯代表歌曲「再見了，姑娘」（Bella Ciao），紀念第二次世界大戰同盟國解放義大利75周年。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）已在義大利奪走2萬6000多條人命。受到疫情影響，今年的解放日慶祝活動大多取消，只保留噴射機從羅馬湛藍天空呼嘯而過。

今天最盛大的活動反而是民眾自發從住家窗口齊聲高唱「再見了，姑娘」。這首歌是義大利歷史悠久的抗議歌曲，後來演變為反法西斯代表歌。

網友培卡瑞斯（Lilian Percares）在推特上傳的影片可見，在義大利疫情重災區倫巴底大區的貝加莫市（Bergamo），戴口罩的民眾手提雜貨在街上高唱「再見了，姑娘」響應。

義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）多次表示，這次疫情是二戰結束以來義大利面臨的最大挑戰。

1945年4月底，美國和歐洲同盟國將義大利自墨索里尼（Benito Mussolini）的法西斯政權解放，數周後德國納粹在柏林投降。

然而，舊時極右派的殘餘勢力如今仍在義大利北部部分地區活躍，包括這次疫情重災區。

義大利民粹極右派領袖薩爾維尼（Matteo Salvini）便對今天的合唱活動表達不滿。他在推特寫道：「我尊重為了義大利的自由獻出生命的所有人。但我認為現在與其高唱『再見了，姑娘』，當務之急應是金援有需要的民眾。」（譯者：蔡佳敏/核稿：張正芊）

© 2020 AFP