自己失言怪媒體報假新聞 川普開罵：開記者會沒意義

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（法新社華盛頓25日電） 美國總統川普日前建議患者注射消毒水殺死傳染病、引發軒然大波後，今天在社群媒體推特（Twitter）寫說，他花時間每天舉行2019冠狀病毒疾病（COVID-19）簡報，根本不值得。

川普似乎一如媒體報導的，在考慮停止舉行疫情簡報。川普疫情簡報是傍晚有線電視新聞的重頭戲，有時一講兩個多小時，考慮喊卡可能是氣惱記者猛問他疫情因應方式。

川普推文說：「濁流媒體（Lamestream Media、主流媒體的貶稱）只問充滿敵意的問題，又拒絕正確報導實情或事實，那開白宮新聞記者會又有什麼意義呢？」

「他們得到破紀錄收視率，美國民眾卻只接收到假新聞。根本不值得花時間和精力。」

川普兩天前一席話讓觀眾驚呆。他說，醫師們治療冠狀病毒確診患者時，或許可替他們體內照射紫外線或注射家用消毒水。

頂尖醫學專家和清潔劑製造商立即出面澄清並駁斥川普說法。川普昨天宣稱他這席話只是「諷刺話」。

但他昨天將簡報限縮至僅僅19分鐘，也不接受記者提問。

到了今天，在歷經2個多月的50場簡報後，白宮的疫情簡報就這麼完全停擺了。

美國境內有5萬3000多人因冠狀病毒喪生。

© 2020 AFP