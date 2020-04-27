天主教主教怒批義總理鬆綁禁令未允許彌撒

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社羅馬27日電） 義大利總理孔蒂今天遭天主教主教及部分內閣成員批評，因為他在放寬2019冠狀病毒疾病防疫限制措施時拒絕讓教會恢復舉行彌撒，主教表示「無法坐視敬拜自由受到損害」。

孔蒂（Giuseppe Conte）宣布逐步解除為遏制2019 冠狀病毒疾病（COVID-19）所採取的限制措施，從5月4 日起義大利人將局部恢復以往生活型態。

地中海國家義大利的官方通報病故人數超過2萬6600人，是歐洲最多、全球第二高，僅次於美國。不過新增確診數逐漸下降，科學家們認為，感染率已低到足以讓人們復工上班。

孔蒂已允許義大利民眾在公園散步，5月4日起民眾將能到街上慢跑，越來越多商店將拉起鐵門重新營業，許多餐廳重啟外送服務，就連博物館也將於5月18日敞開大門吸引遊客，藉此助攻經營慘淡的旅館業和服務業。

不過，政府仍禁止舉行彌撒，參與葬禮的人數也將限制在最多15人。

「共和報」（La Repubblica）報導，孔蒂和衛生部長史伯蘭沙（Roberto Speranza）同意科學委員會研討後的結論，即「教區內的年長者太脆弱，無法冒風險（參加彌撒）」。

主教們對此勃然大怒。義大利主教會聯盟（Italian Episcopal Conference）發出聲明表示：「我們無法坐視敬拜自由受到損害。究竟為何在採取適當預防措施的情況下，可以去博物館，卻不能參與彌撒？」

「晚郵報」（Corriere della Sera）報導指出，主教們不斷向孔蒂遊說，盼能將星期日主日彌撒的參與人數放寬至約20人。

他們還敦促允許最多15人參加婚禮和洗禮，這些集會目前僅開放教士和直系親屬出席。

然而孔蒂僅允許放寬葬禮參與人數限制，但他承諾在未來數周將研究如何放鬆其他宗教限制措施。

© 2020 AFP