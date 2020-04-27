挪威宣稱控制疫情重開小學 部分家長憂心

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（法新社奧斯陸27日電） 挪威當局表示控制住2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情後，今天讓6到10歲學童重返小學。這是朝着逐漸正常化邁出另外一步，但有些家長表達憂心。

挪威在開放幼兒園一周後，今天讓6到10歲小學生重返學校，但小學每班減少到最多15名學生。因疫情關係，小學生已在家中進行6周遠距學習。

挪威已逐步取消為了對抗疫情散播自3月12日實施的限制措施。

髮廊和皮膚科醫師也獲准重新營業。但許多防疫措施仍然有效，例如禁止體育和文化活動，以及保持社交距離和衛生建議。

挪威總理瑟爾貝克（Erna Solberg）24日表示：「我們不應放鬆警戒，我們必須努力控制擴散。」

瑟爾貝克說：「如果我們不小心，可能會給其他人造成嚴重後果。在最壞情況下，我們將不得不再次加強限制。我們必須避免這種情況。」

但是，有些家長認為小學生重返校園為時過早，他們說，自上周重開幼兒園以來，有幾名幼兒園工作人員病毒檢測呈現陽性。

一名用戶在擁有近3萬名成員的臉書（Facebook）粉絲專頁「我的小孩不應該是2019冠狀病毒疾病的實驗品」貼文說：「學校重新開放後，如果情況變得更糟，我不會感到意外。」

到26日為止，挪威通報7505起確診病例和193起死亡病例，住院病例曲線在近幾周明顯下降。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）

© 2020 AFP