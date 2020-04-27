提姆不認同募資助受疫情影響網球選手

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（法新社維也納26日電） 2019冠狀病毒疾病疫情使職業網球賽事停擺，讓選手收入銳減，塞爾維亞籍球王喬科維奇發起資助排名較低的選手度過財務困境，但世界排名第3的奧地利好手提姆不認同這項計畫。

喬科維奇（Novak Djokovic）上周宣布與瑞士名將費德瑞（Roger Federer）、西班牙好手「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）合作，募資援助因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）使比賽癱瘓而財務困難的選手。

提姆（Dominic Thiem）接受奧地利報紙訪問時針對此事說：「我得憑良心說，沒有任何網球選手會必須為生存奮鬥，即便是那些排名很低的球員。他們之中沒有人會挨餓。」

他談起自己當年在未來賽的經驗，表示感到有「很多很多球員並未把這項運動放在一切其他事情之上，也未拿出專業的態度」。

提姆說：「我實在看不出來，我為什麼得給這些球員錢。」

他說：「我寧願把錢給真正有需要的人或機構。」

喬科維奇提出的這項計畫將募集300萬美元到450萬美元基金，這些錢的來源是頂尖球員的獎金，

提姆說：「我們頂尖選手沒有人平白無故獲得任何東西，全都是靠自己奮鬥力爭上遊。」

他說：「任何工作都無法保證能有成就，並賺進許多錢，這就是我對這件事的看法。」

© 2020 AFP