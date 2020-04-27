支持拜登競逐白宮大位 裴洛西：他是理智之聲

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（法新社華盛頓27日電） 幾乎篤定成為美國民主黨總統候選人的拜登，今天獲得同黨籍眾議院議長裴洛西背書。裴洛西並讚譽拜登是「理智之聲」，有能力帶領美國走出這波冠狀病毒疫情危機。

裴洛西（Nancy Pelosi）是最新一位正式支持拜登（Joe Biden）競逐白宮的重要民主黨員。預計拜登將在11月的總統大選對決共和黨籍現任總統川普。

裴洛西今天透過預錄訊息表示：「今天我很榮幸能支持拜登成為美國總統，因為他會成為一位非凡的總統。」

拜登曾擔任前總統歐巴馬的副手。在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情導致全美多數地區被封鎖前，拜登已在一系列初選取得決定性勝利，成為民主黨預定總統提名人。

佛蒙特州聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）等拜登的主要初選對手都已退出選戰，並替拜登背書。歐巴馬也表態支持拜登。

裴洛西在聲明中也讚譽拜登是位「富同理心、有風度和勇氣」的男性，還是「一名謙遜的領袖，會尋求科學專門知識，並有信心基於專業採取行動」。

裴洛西表示：「在我們面對冠狀病毒的同時，拜登代表理智與韌性的聲音，握有領導我們走出這波危機的清楚路線。」（譯者：楊昭彥/核稿：陳昱婷）

© 2020 AFP