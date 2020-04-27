疫情趨緩市場瀰漫樂觀情緒 亞股多收漲

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（法新社香港27日綜合外電報導）幾個受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情重創的國家病死率下降，部分國家領導人加緊腳步計畫重啟經濟，激勵亞洲股市今天收盤大多上漲。

交易者也密切關注本周即將登場的多家主要央行決策會議，希望各國能祭出進一步財政支援措施，來抵銷疫情大流行帶來的衝擊。疫情預料會使全球經濟陷入衰退。

疫情全球擴散，已造成近300萬例確診，超過20萬5000人不治。不過，歐洲幾個疫情重災國的死亡與確診病例增幅趨緩，為市場注入部分迫切需要的樂觀情緒。部分投資人認為，疫情可能已過高峰。

有鑒於疫情相對趨緩，部分國家政府開始鬆綁封鎖措施。各國為防疫實施封鎖，全球因此有半數民眾待在家中隔離。

義大利將允許批發商和餐廳於5月4日復工；西班牙自3月中旬以來，首度允許兒童暫時外出；瑞士理髮店、花店與花市今天恢復營業。

投資人樂見上述疫情進展。東京股市收盤上漲2.71%。香港股市上漲1.88%，上海股市上漲0.25%，台北股市大漲2.13%，雪梨股市上漲1.50%，首爾股市上漲1.79%。新加坡股市收漲1.24%。

但馬尼拉和威靈頓股市終場分別下跌0.27%和0.25%。（譯者：李宛諭/核稿：陳昱婷）

© 2020 AFP