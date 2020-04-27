美禁足令漸放寬 NBA部分訓練設施擬恢復開放

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（法新社洛杉磯26日電） 美國部分州和城市因2019冠狀病毒疾病疫情實施的居家禁足令近日陸續放寬，美國職籃NBA球隊訓練設施據傳5月1日將在部分解禁地區恢復開放，讓球員得以進行個人訓練。

運動頻道ESPN引述不具名消息人士報導，球隊仍不得進行團體訓練或其他活動。

亞特蘭大老鷹隊所在的喬治亞州和奧克拉荷馬雷霆隊所在的奧克拉荷馬州，5月1日起將開放球員在安全和控管環境下健身訓練。

不過根據報導，儘管訓練設施將恢復開放，也不代表這能反映出NBA這個球季複賽的新時程表。猶他爵士隊中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19）後，NBA隨即於3月12日宣布停賽至今。

NBA各隊所在的多數地區仍實施較嚴格的限制措施，因此聯盟告訴各隊，聯盟將為無法前往球隊設施報到地區的球員設法找到替代訓練計畫。

由於許多NBA球員不見得會長期待在他們所屬球隊的城市裡，因此設施恢復開放的NBA球團可能會允許對手球隊的球員在一定限制下，使用他們的健身房進行個人健身訓練。

由於喬治亞州許多企業過去幾天已陸續復工，有些球員曾探詢前往亞特蘭大健身房訓練的可能性，不過球團總經理們不贊同。

根據ESPN，由於醫務人員對企業復工一事抱持反對態度，因此部分球隊總經理擔心訓練設施恢復開放的安全性。（譯者：李佩珊/核稿：劉淑琴）

© 2020 AFP