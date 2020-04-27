美財長預測 美國經濟將強勢復蘇

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（法新社華盛頓27日電） 即使白宮顧問警告新型冠狀病毒疫情對經濟造成的震蕩將有長期影響，美國財政部長梅努欽仍堅稱經濟將強勢復蘇。

在梅努欽（Steven Mnuchin）做此樂觀評估的同時，美國失業數據直線上升，各項預測也指今年經濟活動將進一步緊縮。

梅努欽昨天接受「福斯周日新聞」（Fox News Sunday）訪問時，辯稱暴增的赤字支出是振興經濟的關鍵。話雖如此，連執政的共和黨在國會也顯出退縮的跡象。

他談到相關議題時說，政府在考慮貸款給陷入困境的能源企業，但堅持不會為股東紓困。

梅努欽表示：「我認為，當我們於5、6月開始重啟經濟活動，大家會看到經濟真的會於7月、8月、9月反彈回來。」

「而且我們會把前所未見的財務紓困金額釋出到經濟中，大家會看到數兆美元用於經濟，我覺得這會帶來很大的影響。」

繼3月中旬的2.2兆美元緊急紓困方案後，美國國會上周又批准一項規模達4830億美元的經濟振興法案。

國會另正討論一項以處於困境的州及地方政府為對象的大型紓困方案。

但共和黨中似乎浮現愈來愈多不贊成支出更多預算的聲音，例如聯邦參議院多數黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）上周建議有些州最好申請破產。

麥康奈的意見引來民主黨籍及一些同黨籍州長的憤怒譴責，白宮目前也未附議。

白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）接受美國廣播公司（ABC）節目「本周」（This Week）訪問時說，「情況真的很不妙」，「我認為這是美國經濟歷來遭受的最大負面衝擊」，失業率可能逼近1930年代經濟大蕭條的水準。（譯者：曾依璇/核稿：陳昱婷）

© 2020 AFP