解封看法不同惹怒地方領袖 梅克爾防疫挨批

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（法新社柏林27日電） 德國總理梅克爾的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）防疫政策在國內外備受稱讚，但隨着愈來愈多人對政府防疫表達不滿，支持當局策略的聲浪可能逐漸減弱。

雖然德國上周開始解除封鎖措施，梅克爾（Angela Merkel）仍敦促各界保持警戒，並抨擊人們越來越沒有耐心而急於擺脫政府對大眾生活實施的限制。德國一個月前對民眾生活施以限制，盼能防堵疫情。

德國境內病死率維持3.7%，遠低於其他鄰近歐洲大國，證實當局採取的防疫措施目前為止還算成功。

德國防疫表現也普遍獲民眾認可。根據市場研究公司凱度集團（Kantar）24日公布的民調結果，近3/4德國民眾表示，他們支持梅克爾政府防疫政策。另外，梅克爾領導的基民/基社聯盟（CDU/CSU）支持率也在過去兩周上升至38%。

但各界陸續出現不同的聲浪。德國國會下議院聯邦議院（Bundestag）議長蕭伯樂（Wolfgang Schaeuble）警告，擴大限制措施恐侵犯公民的基本權利。

他告訴柏林「每日鏡報」（Der Tagesspiegel）周日版：「當我聽到保護生命應凌駕一切之上時，我不認為這種說法絕對正確。」

梅克爾也惹怒部分地方領袖，因她上周暗示，這些領袖太渴望放寬限制措施。

德國人口最多的北萊因-西發利亞邦（North Rhine-Westphalia）總理拉謝特（Armin Laschet）提出抗議，稱討論如何解除封鎖措施「很恰當」。

他說，「這仍是攸關生死的問題」，但也必須「衡量」封鎖帶來的負面影響，特別是「過去6周都必須待在家裡」的孩童。

德國第一大報「畫報」（Bild）今天刊登的一篇社論嚴厲批評梅克爾，指控她「頑固、固執且專橫跋扈」。這正好呼應了拉謝特的話。（譯者：李宛諭/核稿：陳昱婷）

© 2020 AFP