郵輪公司未告知風險 白島火山噴發倖存者將提告

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（法新社雪梨27日電） 律師今天表示，去年紐西蘭白島火山噴發意外的倖存者，打算以未能警告旅客遊覽當地的風險為由，提告安排行程的皇家加勒比游輪公司（Royal Caribbean）。

白島（White Island）火山去年12月9日噴發造成21人身亡。當時島上有47人，多為澳洲籍觀光客。

火山噴出水蒸氣、火山灰和氣體，造成受害者大面積外傷以及體內灼傷，許多人因傷勢嚴重送醫急救。

總部位於雪梨的律師事務所Stacks Goudkamp律師尤塞夫（Rita Yousef）表示，事務所正在準備代表生還者和罹難者家屬對皇家加勒比游輪公司採取法律行動。生還者和罹難者中，許多是皇家加勒比游輪公司旗下海洋贊禮號（Ovation of the Seas）郵輪的乘客。

尤塞夫表示，至少有一個澳洲家庭和人數尚未確定的其他人，將以過失、違反合約及違反澳洲消費者法為由提告。

紐西蘭當局去年11月18日在白島火山噴發前，曾將當地火山警戒從第1級提升到第2級，第2級是火山噴發前的最高警戒等級。

尤塞夫表示，這群遇難的團客加入白島一日遊行程前，沒有任何跡象顯示皇家加勒比游輪公司有注意到這座火山噴發風險升高。

皇家加勒比游輪公司曾號稱這場白島之旅是「紐西蘭最活躍火山的令人難忘導覽之旅」。

尤塞夫告訴法新社：「他們至少應該向參加旅行的人告知風險，讓他們自行決定是否要冒這個險。」

「我們甚至可以進一步質問，為什麼在這麼高風險的情況下，他們還是要跑這些行程？為什麼沒有取消？」

© 2020 AFP