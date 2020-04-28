多國封鎖禁令將鬆綁 聯合國籲讓勞工安全復工

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（法新社日內瓦28日電） 聯合國的國際勞工組織今天指出，部分國家開始放寬封鎖禁令，政府和僱主須準備好工作環境，確保員工能安全返回職場，以防2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情複發。

國際勞工組織（International Labour Organization）今天發布最新研究報告，強調確保工作場所符合嚴格的職安及衛生標準，才讓員工回到工作崗位的重要性，以便將暴露於新型冠狀病毒的可能性降至最低。

國際勞工組織發布聲明說：「沒有這類防控措施，各國將面臨相當真實的疫情複發風險。」

數個歐洲國家即將逐步收回封鎖禁令，在上個月開始鬆綁防疫措施的中國當局，已經擔憂第2波疫情即將席捲而來。

國際勞工組織今天公布的報告說，藉由實施一系列防疫措施，僱主可將職場染疫風險降到最低。

報告指出，風險防控措施應特別符合抗疫前線人員的需求，諸如醫護人員和食品零售業員工等，但強調其他職場也需要因應疫情威脅的策略。

報告還提到，僱主應繪製危險地區示意圖，並針對所有作業程序評估感染風險，且復工後應該持續進行這類評估。

他們也應該採取適用於各行各業的風險防控措施，包括立即減少員工、包商、顧客與訪客之間的肢體互動，並改善通風設備、經常清潔物體表面，以及向有需要的員工提供防護裝備。

國際勞工組織的安全與衛生專家阿齊（Manal Azzi ）表示，或許最重要的是提醒民眾遵守基本衛生規定，像是常洗手、打噴嚏和咳嗽時遮住口鼻，以及與他人保持適當距離。（譯者：張曉雯/核稿：陳彥鈞）

© 2020 AFP