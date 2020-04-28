法新社：全球2019冠狀病毒疾病疫情逾21萬死

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社巴黎28日電） 法新社彙整的官方數據顯示，截至台灣時間今晚7時，全球至少21萬1185人感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）不治，確診逾303萬240 例。

疫情已擴散至193個國家及地區，但至少83萬2000人被視為已康復。

法新社搜集各國當局與世界衛生組織提供的數據做出統計。但上述數字恐只反映實際感染總數的一部分，因許多國家只檢測嚴重病例。

全球疫情最嚴重的美國，境內累計5萬6253人病故，確診達98萬8469例。

義大利是死亡人數僅次於美國的災情慘重國家，境內累計2萬6977人病故，確診達19萬9414例。

疫情重災國還包含西班牙（2萬3822死，21萬773例確診）、法國（2萬3293死，16萬5842例確診）和英國（2萬1092死，15萬7149例確診）。

中國（不含港澳）境內目前通報4633死和8萬2836例確診。

截至目前，歐洲累計確診140萬5311例，12萬6975死；美國和加拿大累計確診103萬6698例，5萬9034死；亞洲累計確診20萬8754例，8221死；拉丁美洲和加勒比海地區累計確診17萬7829例，8897死；中東地區累計確診16萬477例，6482死；非洲累計確診3萬3140例，1466 死；大洋洲累計確診8037例，110死。

© 2020 AFP