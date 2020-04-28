疫情出現降溫趨勢 歐洲多國逐步解封

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（法新社巴黎27日電） 2019冠狀病毒疾病（COVID-19）肆虐全球多月，歐美幾個重災區疫情緩解，正逐步鬆綁防疫限制措施，以下為總整理。

● 義大利

義大利3月10日成為第一個實施限制規範的歐洲國家，4月27日起，部分建造工人以及工業機械、汽車、精品工廠的勞工，得以重返工作崗位。

5月4日起，民眾可以至公園散步運動，若遵守社交距離並配戴口罩的話可探望親戚；同一天，餐廳可以做外賣生意；6月1日起餐廳內用、理髮廳都可重啟；9月學校複課。

● 西班牙

西班牙3月14日起實施的限制措施堪稱全球數一數二嚴格；當局4月26日開始允許孩童在1名家長陪同下外出；5月2日起開放民眾外出運動散步。

● 德國

德國3月16日實施第一批限制措施，4月20日開始允許部分規模較小的店家重新營業；5月4日部分學童將重返校園，從年級最高的開始。酒吧、餐廳、文化中心、遊戲運動場所持續關閉。體育場館演唱會館8月31日前都不會開放。

德國計畫逐步恢復正常。搭乘公共運輸、部分地區出入商家都必須配戴口罩。

● 比利時

當地多數企業將於5月11日重新開張，學校從5月18 日恢復上課。餐廳最早6月8日營業，但咖啡廳和酒吧重啟時程未定。5月4日起，在當地搭乘公共運輸系統必須配戴口罩。

● 奧地利

奧地利小型店鋪、園藝、五金行於4月中旬重新開張；規模較大商店下個星期恢復營業；餐廳預料5月中旬開店；學童5月4日起將逐步重返校園。

● 法國

巴黎當局3月17日開始封城，將於5月11日開始解封。學校將分梯次開放，但咖啡廳、戲院目前仍繼續關閉，演唱會、體育活動同樣遭禁。

● 斯堪的那維亞國家

丹麥和挪威僅實施部分限制措施，成為首批解封的歐洲國家之列。

丹麥學童4月15日率先重回教室；瑞典則實施佛系防疫措施，完全沒有任何限制，學校餐廳照常營業。

約翰霍普金斯大學最新數據顯示，丹麥確診總數來到8896例，死亡數427；挪威7599例確診，205人病故；瑞典1萬8926例確診，2274人喪生。

© 2020 AFP