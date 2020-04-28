研究：放寬抗疫封城措施 美多數州檢驗量能仍不足

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（法新社華盛頓27日電） 儘管美國抗疫近來有所進展，但根據哈佛研究人員和醫藥新聞網站Stat的分析顯示，若5月1日起放寬居家禁足令，美國多數州現有2019 冠狀病毒疾病檢測量能將不足以因應。

這項結果和美國總統川普的立場相抵觸。川普認為，美國歷經多月摸索已經趕上進度，目前「在檢測方面表現不錯」。

根據這項分析，實際上，美國只有19個州在鬆綁封城措施上已經準備好了，其中包括阿拉斯加和蒙大拿這兩個相對沒傳出什麼疫情的州。

另外31個州和哥倫比亞特區的進度則是遠遠落後。例如這波2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情重災區的紐約州，每日檢測量能必須達到13萬和15萬5000件之間，這個數字遠高於4月中旬左右的平均每日2萬件。

還有本周恢復開放部分非民生必要商業活動的喬治亞州，每日檢測量能不足約5000件。

哈佛團隊預估，美國若要安全地重新恢復經濟活動，檢驗量能必須達到每日50萬件的目標。這個哈佛研究團隊採用美國疾病管制暨預防中心（Centers for Disease Control and Prevention）參考的洛薩拉摩斯國家實驗所（Los Alamos National Laboratory）模型。

哈佛全球衛生機構（Harvard Global Health Institute）主任吉哈（Ashish Jha）表示，這並非全然是壞消息，因為檢測數量已經穩定增加，根據「冠狀病毒疾病追蹤專案」（The COVID Tracking Project），25日通報檢驗件數達30萬件，26日達25萬6000件。

吉哈在推特發文表示：「檢測進度已經停滯很久。現在終於有突破。4天的趨勢帶給我希望，我們或許已經有所進展…倘若我們可以再加快速度，我們可以更安全地鬆綁社交距離限制。」

© 2020 AFP