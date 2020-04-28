研究：新型冠狀病毒危險併發症 發生血栓機率高

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（法新社華盛頓27日電） 41歲的美國百老彙男星兼電視演員尼克柯戴羅（Nick Cordero）感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19），在加護病房待了近3周，最後醫師們不得不截除他的右腿。

尼克柯戴羅的血流因血凝塊而受阻，這是2019冠狀病毒疾病另一項危險的併發症，已在中國、歐洲及美國的第一線報告中陸續出現。

可以肯定的是，加護病房患者之中，會基於不同原因出現所謂「血栓事件」，但在2019冠狀病毒疾病患者身上的發生率遠高於其他預期。

紐約大學朗格尼醫院（NYU Langone Hospital）重症照護醫師布羅斯納漢（Shari Brosnahan）告訴法新社：「我在加護病房曾有一些40歲的患者，他們手指里有血塊，看起來像是要截掉，但除了病毒之外，沒別的原因需要截掉手指。」

這些患者中，有一人的雙腳和雙手都苦於血流缺乏，布羅斯納漢預料截肢在所難免，否則血管會嚴重受損，最後四肢末端自行脫落。

血塊的存在不只是對四肢危險而已，還可能進入肺部、心臟或腦部，造成致命肺栓塞、心臟病及中風。

「血栓形成研究」（Thrombosis Research）期刊近期刊登一份來自荷蘭的報告，研究員發現184名2019冠狀病毒疾病患者中，有31%患有血栓併發症，就算截肢等極端情況很罕見，這也是「非常高」的數字。

紐約長老會醫院（New York-Presbyterian Hospital）醫師比克德利（Behnood Bikdeli）組織一群國際專家研究這個議題，結果刊登在「美國心臟病學會期刊」（JACC）。

比克德利說，專家發現，2019冠狀病毒疾病患者發生血栓的風險很高，可能需要預防性地接受血液稀釋劑，甚至在進行成像測試之前就要這麼做。

專家們尚未完全釐清確切原因，但比克德利提出幾點可能的解釋。

首先，癥狀嚴重的2019冠狀病毒疾病患者通常也患有心臟或肺部潛在疾病，而這些疾病本身的血凝塊發生機率就比較高。

其次，接受重症照護會讓患者更易形成血凝塊，因為他們長期待着不動，這就是為什麼專家鼓勵大家在長程班機上多多伸展活動。

現在也已知道，2019冠狀病毒疾病與稱為「細胞激素風暴」（cytokine storm）的異常免疫反應有關，一些研究顯示，這種異常反應也與血凝塊發生機率較高有關。

此外，新型冠狀病毒本身也可能造成血凝，這在其他病毒引發的疾病中已有先例。

醫學期刊「刺胳針」（The Lancet）上周發表一份報告提到，病毒可感染器官及血管的細胞內層，或稱內皮細胞層（endothelium）。理論上，這種現象也可能會干擾凝血過程。

© 2020 AFP