移除蘇聯名將雕像 布拉格市長傳受威脅接受警方保護

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（法新社布拉格27日電） 捷克首都布拉格市長賀瑞普今天說自己正接受警方保護，但對於捷克媒體報導他因為移除前蘇聯元帥科涅夫的雕像而被俄羅斯針對一事，賀瑞普並未證實。

賀瑞普（Zdenek Hrib）本月稍早與莫斯科當局有摩擦，起因是在他的執掌下，布拉格移除一座冷戰時期向蘇聯名將科涅夫（Ivan Konev）致敬的雕像。這件事情被俄國外交官稱為「不友善」之舉。

儘管在俄國被捧為英雄，但許多捷克人將前蘇聯元帥科涅夫視為蘇聯時代壓迫的象徵。

賀瑞普今天向俄國獨立電台莫斯科回聲電台（Echo of Moscow）表示：「這項保護純粹是捷克警方的決定，這是他們的決定，我無法對背後的原因發表評論。」

捷克「尊重」（Respekt）周刊宣稱，一名持外交護照的俄國公民近來攜帶可以做為生化武器的蓖麻毒素抵達布拉格。

根據捷克媒體Denik N報導，捷克外交部長派提塞克（Tomas Petricek）已向俄國大使茲梅亞夫斯基（Alexander Zmeyevsky）提及這項訊息，茲梅亞夫斯基被警告不要對捷克政治人物採取任何行動。

捷克警方和政府官員拒絕就此事發表評論；克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天在莫斯科向媒體表示，捷克「尊重」周刊報導的說法是不實消息。（譯者：陳家倫/核稿：陳彥鈞）

© 2020 AFP