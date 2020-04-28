美國新增死亡病例1303起 確診病例逼近一百萬

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社華盛頓27日電） 根據約翰霍普金斯大學今晚最新統計數據，美國過去24小時內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情新增1303起死亡病例，確診病例總數逼近100萬例。

根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）截至台北時間上午8時30分的統計數據，美國死亡病例累計達5萬6144例，確診感染病例達98萬7022例，康復人數至少11萬1109人。

根據統計數據，過去24小時內死亡人數1303人，和26日的1330相差不遠，但和25日的2494人相比，則是大幅滑降。

美國越來越多州今天開始解除封城令，不過，官員表示，在住院率仍居高不下的情況下，紐約目前不急着鬆綁。

隨着科羅拉多州、密西西比州、明尼蘇達州、蒙大拿州和田納西州等州加入鬆綁抗疫管制措施之際，紐約州長古莫（Andrew Cuomo）表示，他準備延長疫情嚴重地區的禁足措施。

紐約是美國疫情重災區，死亡病例超過1萬7300例，累計確診近29萬2000例。

美國總統川普表示，他希望看到很多學校能在本學年結束前恢復上課。他告訴記者：「即使時間非常短。我還是認為很好。」

© 2020 AFP