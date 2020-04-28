美國航空推新防疫措施 空服員5月1日起戴口罩

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（法新社華盛頓27日電） 美國航空公司今天宣布，國內與區域班機的空服員將開始戴口罩，以防止新型冠狀病毒傳播。

美國航空公司（American Airlines Inc.）發表聲明說，除了5月1日起生效的口罩政策外，美國航空也將向乘客提供防護性裝備。此外，美國航空也宣布將加強清潔與消毒。

聲明說：「5月初起，美國航空將開始向顧客發放消毒濕紙巾或乾洗手凝露與口罩。只要供應量與作業情況允許，之後將擴及所有航班。」

美國空中服務員工會（Association of Flight Attendants-CWA）主席尼爾森（Sara Nelson）昨天發布推文，批評美國航班衛生措施鬆散。

尼爾森上傳照片，顯示一架班機坐滿乘客，但大家都沒有維持安全的社交距離，有許多人也沒有戴口罩。

尼爾森寫道：「真是夠了！這是今天在4小時航班上的狀況，這樣真的不行。」尼爾森敦促聯邦衛生與交通部門規定在機場與飛機上必須戴口罩。

另一家業者聯合航空公司（United Air Lines Inc.）說，雖然要求所有人員上機時戴口罩，但沒有強制規定乘客配戴。（譯者：張曉雯/核稿：劉淑琴）

© 2020 AFP