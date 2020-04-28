美電影院：等夏季大片上映再復工

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（法新社紐約27日電） 隨着美國的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情似有趨緩，喬治亞州今天允許電影院恢復營業，德州也有意跟進，但主要電影院仍不打算在今年夏天之前恢復營業。

喬治亞州公布新的營運規定，要求電影院畫位時分散觀眾，每人之間至少相隔6英尺（約2公尺），還要在放映間隔時清潔座椅。

德州規畫於4天後讓電影院恢復營業，州長艾波特（Greg Abbott）設定每間電影院容客量上限為25%。

美國第3大的連鎖電影院Cinemark於4月中向投資人簡報時表示，旗下電影院容客量上限在20%到30%之間，並表示Cinemark「可以在很能獲利的情況下營運，同時維持社交距離措施」。

在同一場簡報中，Cinemark執行長左拉迪（Mark Zoradi）說，目標是在接近7月底時恢復營業。

Cinemark的目標是確保防疫措施能落實，同時等待高成本大片發行，吸引觀眾迴流。

因此，Cinemark緊盯着名導克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）的新作「TENET天能」（Tenet），這部片預定7月17日在美國上映。

Cinemark還關注緊接着在7月24日上映的迪士尼動畫真人版「花木蘭」。

在美國市佔率第一的AMC電影院於24日表示，規畫旗下電影院「於這些新巨作上映前的數周內」恢復營業，但「明智的做法會是直接在（影片推出）前」才恢復營業。

喬治亞電影院公司（Georgia Theatre Company）在喬治亞州有22間電影院，公司總裁夏布里斯（Bo Chambliss）昨天接受當地新聞網站News4Jax訪問時說，他也打算么做。

在美國市佔率次於AMC電影院的Regal連鎖電影院今天告訴法新社，尚未決定何時恢復營業。

Regal發言人說，在恢復營業前，「首先我們需要確保觀眾及員工的安全」，此外，「我們與製片商夥伴在推齣電影的時機上密切合作」。（譯者：曾依璇/核稿：陳昱婷）

© 2020 AFP