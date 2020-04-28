美願承認以色列並吞西岸 同時要求以巴談判

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（法新社華盛頓27日電） 美國國務院今天表示，已準備好承認以色列並吞約旦河西岸大半地區，但也要求以色列新成立的聯合政府與巴勒斯坦談判。

以色列在一年內歷經3度國會選舉，現任總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）及對手甘茨（Benny Gantz）都未能取得執政所需的多數，後來雙方達成權力共享協議，共組聯合政府，才打破僵局。

尼坦雅胡矢言推動並吞約旦河西岸地區的計畫，而巴勒斯坦人表示，此舉會關上「兩國解決方案」的大門。「兩國解決方案」是美國促進以巴和談的主要方針，即以色列與巴勒斯坦各自建立政府，和平共存。

美國總統川普今年一月闡述中東和平計畫時，同意以色列並吞西岸地區；根據尼坦雅胡與中間派甘茨的政治聯盟協議，以色列內閣在行動前會諮詢美方。

美國國務院發言人說：「一如我們一向明確表示，我們準備好承認以色列擴張以色列主權的行動，以及把以色列法律適用範圍擴大到預見將成為以色列國家一部分的西岸地區。」

發言人說，這一步「會在符合川普總統願景中闡述的想法，即以色列政府同意與巴勒斯坦人協商的脈絡下進行」。

川普的福音派基督教死忠選民堅定支持以色列，他在過去3年間任尼坦雅胡予取予求。

川普的中東和平計畫將允許以色列並吞約旦河西岸的猶太人屯墾區，並一路行使主權到約旦邊界，但全世界都認為此舉違法。

另一方面，巴勒斯坦人可獲得一個具主權但去軍事化的國家，還可獲得大量投資；巴勒斯坦國的首都可設在耶路撒冷郊區，而這個備受爭議的聖城將完全置於以色列主權之下。

國務院發言人說：「這是前所未見、對巴勒斯坦人高度有利的良機。」

然而巴勒斯坦人認為這種願景有失公允，拒絕與川普政府協商；歐盟也批評川普的計畫實現不了「兩國解決方案」。

由中東、北非阿拉伯國家組成的阿拉伯聯盟（Arab League）規畫這周舉行視訊會議，討論以色列的並吞計畫。在以色列聯合政府協議下，最快可能7月就採取並吞行動。

© 2020 AFP