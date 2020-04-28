西班牙新增死亡病例趨緩 擬擴大解封

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（法新社馬德里28日電） 西班牙衛生部今天通報，境內新增301起冠狀病毒疾病死亡病例，較昨天的331例下降，且連續5天新增死亡低於400例。鑒於疫情趨緩，西班牙政府預計今天宣布進一步放寬封城措施計畫。

根據西班牙衛生部今天發布的數據，境內新增1308 起2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，累計達21 萬773例；不治患者累計則增至2萬3822人。西班牙死於疫情人數居全球第3高，僅次於美國和義大利。

西班牙官員相信，境內疫情已於2日達到最高峰，當天新增死亡病例衝上950例。西班牙衛生部緊急事務聯絡官西蒙（Fernando Simon）在記者會上表示：「病故患者人數下降速度非常快，這是好事。」

西班牙全國近4700萬人口3月14日起便受到嚴格封城措施限制，僅成人能外出採買食物、藥品、就醫或遛狗。西班牙政府上周已將措施延長至5月9日，但26日起部分措施開始鬆綁，14歲以下兒童首度可以在家長陪伴下外出散步、跑步或騎腳踏車。

西班牙內閣今天將召開會議，針對境內疫情流行率最低的地區是否進一步放寬封城措施，評估一系列參考指標。西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）預計隨後對外公布計畫細節。

© 2020 AFP