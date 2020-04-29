不敵疫情衝擊 波音Q1損失6億4100萬美元將裁員10%

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（法新社紐約29日電） 2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情重創航空業，美國飛機製造商波音公司今天宣布第1季損失6億4100萬美元（約新台幣192億元）；並表示將採取大規模措施以削減成本。

波音（Boeing）執行長凱爾洪（David Calhoun）在發給員工的訊息中表示，波音計畫透過員工自願離職及非自願裁員，削減10%勞動力，另將大砍旗下787型及777型等主要商用飛機的產量。訊息內容也包含公布波音第1季財報結果。

波音去年第1季獲利達21億美元，但今年第1季損失6億4100萬美元，營收重摔26.2%至169億美元。

受疫情衝擊，加上因發生兩起致命空難而遭禁飛的737 MAX機型停產，波音位於華盛頓州普傑海峽（Puget Sound）地區的工廠暫停生產。波音第1季損失慘重，反映該區工廠停產帶來的「異常生產成本」。

波音表示，疫情重創市場對新飛機和服務的需求，各家航空公司暫緩購買飛機，或延後交貨與選擇性維護時程。

波音今年將大砍787型飛機產量，從每月14架降至每月10架，並在2022年前逐步減產至每月7架。波音也將削減777型飛機產量，並降低針對737 MAX型飛機欲達成的目標。

凱爾洪發表聲明說：「2019冠狀病毒疾病大流行正衝擊我們業務的所有面向，包含航空公司客戶需求、生產連續性和供應鏈穩定性。」

© 2020 AFP