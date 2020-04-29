伊朗疫情看不到盡頭　總統仍恢復經濟活動

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（法新社德黑蘭29日電） 伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）今天說，儘管持續不斷的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情看不到盡頭，伊朗仍然恢復了經濟活動。伊朗今天新增80起死亡病例。

羅哈尼在一項電視報導的內閣會議上說：「由於疫情何時結束還不確定，我們正為了工作、活動、科學做準備。我們必須遵循所有的醫學指示，但工作與生產正如預防措施一樣不可或缺。」

羅哈尼發表這番談話的同時，伊朗衛生部宣布新增80起染疫死亡病例，累計死亡人數達5957人。

伊朗衛生部發言人賈漢普爾（Kianoush Jahanpour）說，在過去24小時，新增1073人確診。

賈漢普爾在電視轉播的記者會上表示，2月中旬至今的9萬3657起病例中，除了2萬人以外，其他人都已病癒出院。

伊朗自2月19日通報最初病例至今，都難以控制疫情。外界普遍認為，伊朗實際確診與死亡人數比官方公布的數字高出許多。

儘管還在對抗疫情，伊朗政府4月11日開始已允許許多商店行號重新營業。先前為了防疫，伊朗多數商店行號3月中旬即停止營業。（譯者：陳家倫/核稿：張佑之）

© 2020 AFP