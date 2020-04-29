或影響戰局 美眾議員艾邁敘尋求第3黨提名選總統

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（法新社華盛頓28日電） 美國聯邦眾議員艾邁敘（Justin Amash）去年因對總統川普失望退出共和黨，而後更對彈劾川普案投下贊成票；現為無黨籍的他今天宣布，準備以第三黨候選人身分參選總統。

密西根州選出的艾邁敘（Justin Amash）宣布成立「試探委員會」（Exploratory Committee），強烈示意他將嘗試逐鹿白宮：「讓我們這麼做吧。」

艾邁敘將尋求提倡公民自由與有限政府的自由黨（Libertarian Party）提名。

「我們已經做好準備，要來迎接一位重新尊重憲法、團結人民的總統。」

「我很榮幸能踏出第一步，努力去成為替所有背景的美國人做事的總統。」

40歲的艾邁敘投入的是兩大黨候選人都幾近底定的選戰：前副總統拜登（Joe Biden）篤定贏得民主黨提名，川普則將代表共和黨披掛上陣競選連任。

第三勢力勝選機率微乎其微，但艾邁敘若能參加11月大選，或有可能改變戰局。

目前還不清楚艾邁敘參選對川普或拜登衝擊較大。

艾邁敘可能吸引對川普感到挫折的共和黨人或無黨籍人士支持，同樣地，也可能從不滿拜登參選的民主黨人那裡吸取選票。

2016年大選綠黨提名人史坦（Jill Stein）吸走民主黨候選人希拉蕊數以千計選票，自由黨候選人強生（Gary Johnson）也拿到約3%票數。

艾邁敘向來不吝批評川普，2010年當選聯邦眾議員之後，常提倡更開放的立法程序，包括聽取基層黨員聲音、更大的政府問責和降低聯邦支出等。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP