敘北油罐車炸彈爆炸 至少46死

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（法新社貝魯特28日電） 總部位在英國的敘利亞人權瞭望台組織指出，敘利亞北部城市阿夫林（Afrin）今天發生油罐車炸彈爆炸事件，奪走46條人命，其中至少6人為土耳其所支持的反抗軍戰士。

敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory for Human Rights）負責人阿布杜拉曼（Rami Abdul Rahman）表示，事發地點在阿夫林一座市集里，油罐車內的炸彈引爆，「包括平民百姓至少46人死亡，另有50人受傷」。

他更新稍早的死傷統計說，有些人傷勢嚴重，因此死亡人數可能進一步攀升。其中至少有6名親土耳其的敘利亞叛軍喪命。

法新社報導，目前尚不清楚誰是這起爆炸案的幕後主使。

2018年1月，土耳其軍隊及其同盟的敘利亞叛軍進攻庫爾德族控制的阿夫林，經過兩個月的空襲與地面攻擊，於同年3月佔領此一地區。今天的爆炸事件是自那時以來規模最大的暴力攻擊之一。

土耳其國防部把今天的事件歸咎於庫德族民兵團體「人民保衛軍」（People's Protection Units, YPG）；土耳其政府認定，敘國的人民保衛軍為恐怖組織庫德工人黨（PKK）的分支。

土耳其國防部在推特上說：「人道之敵PKK/YPG，再度以阿夫林無辜民眾作攻擊目標。」

庫德工人黨在土耳其境內發動流血叛亂長達30年之久。

2011年敘利亞戰爭爆發以來已奪走逾38萬人的性命，而戰前居住此地的人民，有半數以上被迫逃離家園。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP