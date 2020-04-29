消費者需求減 三星電子第一季凈利下滑3%

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（法新社首爾29日電） 全球最大的智慧型手機製造商三星電子公司（Samsung Electronics Co.）今天公布財報，受到冠狀病毒疫情影響，消費者需求下降，第一季凈利減少3%。

三星電子在聲明中說，1月到3月的凈利達4.88兆韓元（約40億美元、新台幣1198億元），比去年同期下滑3.1%。

三星電子在聲明中說，第一季表現「部分受到2019 冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情影響」。

三星電子是三星集團（Samsung Group）的旗艦子公司，三星集團目前是韓國規模最大的「財閥」。

2019冠狀病毒疾病疫情重創全球經濟，外界普遍預期全球經濟即將步入衰退，三星也在本月稍早宣布海外11條組裝線暫停運作。

三星表示，「COVID-19疫情引發的不確定性將持續到」2020年下半年，因為「還不知道」這波疫情將持續多久並造成多大衝擊。

三星表示：「像是智慧型手機與電視等產品的銷售量與利潤預料將大幅下滑，因為COVID-19疫情影響需求，導致全球商店與工廠關閉。」

營業利潤比去年同期成長3.5%，來到6.5兆韓元；第一季銷售額達到55.3兆韓元。

© 2020 AFP