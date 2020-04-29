研究：封城增加相處時間 美國親子伴侶關係變好

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（法新社洛杉磯29日電） 在防疫封城措施下，人們的焦慮可能飆升，但一份今天公布的研究發現，美國人卻因此享有更多時間與伴侶和小孩相處，也可以重新找回自己的興趣與追求創意。

美國南加州大學（The University of Southern California）調查發現，在封城防疫期間，美國人特別想念拜訪親友、在餐廳吃飯以及到實體店購物的時光，但也以驚人的步伐調整他們原有的習慣。

這份調查訪問了全美1000名線上受訪者，了解關於疫情爆發以來人們生活的改變。

大約有61%的人感到更為焦慮，同時也有逾1/3的人說，自從疫情開始後他們更為孤獨。

儘管有這些負面的影響，35%的受訪者說，他們和配偶與伴侶的關係變得更好。

將近一半的父母說，和孩子之間的關係改善了。報告稱，也許是因為超過80%的父母對於孩子就寢、看電視、打電動的時間規定變得寬鬆。

這份調查顯示，只有20%的人想念上酒吧的日子，在所有活動中排名墊底。但超過30%會喝酒的人承認，在封城期間他們的酒精消費量上升了。（譯者：陳家倫/核稿：陳政一）1090429

※喝酒不開車、開車不喝酒；飲酒過量，有害健康。※

© 2020 AFP